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Уже в ближайшие дни, 26 апреля в 15:00 по Московскому времени пройдёт онлайн-презентация игрового монстра 2022 года. POCO F4 GT, полная копия ранее вышедшей для Китайского рынка модели Redmi k50 Gaming Edition, за исключением присутствия на глобальном Poco сервисов Google и как правило на глобальных моделях имеется Band 20.
В остальном если отталкиваться от характеристик Redmi K50 GE, сердцем смартфона выступит Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, это самый последний флагманский процессор компании, с размером транзистора в 4 нанометра. В тестах Antutu выбивает в районе 950 000 тысяч баллов, однако и расплачивается такой мощью процессор высоким тепловыделением. С этой проблемой борется продвинутая система охлаждения. Варианты памяти возможно будут отличаться от Redmi, камера от Sony IMX 686 на 64 Мп, аккумулятор в 4700 mAh с поддержкой 120-и ваттной зарядки, ну и экран собственно OLED на 6.67 дюймов, уже типичная диагональ для производителя, 120 герц естественно так же никуда уже не денутся.
Всю эту картину может испортить или скрасить только ценник, так как версия для Китайского рынка стартует от 500$, и будем реалистами, учитывая что предыдущая модель, а конкретно Redmi K40 GE стоит от 300$, при всём при этом уступает предыдущее поколение только в трёх вещах: 1. Процессор 2. Камера 3. Скорость зарядки. Стоит так же добавить немного похудевший аккумулятор, с 5065 mAh ,до как мы уже отмечали 4700 mAh, да и в плане процессора у Dimensity менее горячий нрав в плане нагрева, а в игровой производительности он с легкостью тянет любые игры из всех имеющихся, да и запас на несколько лет вперёд имеется.