Геймерский девайс выйдет под дочерним брендом "POCO" и будет братом близнецом вышедшего ранее смартфона "Redmi"





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Уже в ближайшие дни, 26 апреля в 15:00 по Московскому времени пройдёт онлайн-презентация игрового монстра 2022 года. POCO F4 GT, полная копия ранее вышедшей для Китайского рынка модели Redmi k50 Gaming Edition, за исключением присутствия на глобальном Poco сервисов Google и как правило на глобальных моделях имеется Band 20.

В остальном если отталкиваться от характеристик Redmi K50 GE, сердцем смартфона выступит Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, это самый последний флагманский процессор компании, с размером транзистора в 4 нанометра. В тестах Antutu выбивает в районе 950 000 тысяч баллов, однако и расплачивается такой мощью процессор высоким тепловыделением. С этой проблемой борется продвинутая система охлаждения. Варианты памяти возможно будут отличаться от Redmi, камера от Sony IMX 686 на 64 Мп, аккумулятор в 4700 mAh с поддержкой 120-и ваттной зарядки, ну и экран собственно OLED на 6.67 дюймов, уже типичная диагональ для производителя, 120 герц естественно так же никуда уже не денутся.

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Всю эту картину может испортить или скрасить только ценник, так как версия для Китайского рынка стартует от 500$, и будем реалистами, учитывая что предыдущая модель, а конкретно Redmi K40 GE стоит от 300$, при всём при этом уступает предыдущее поколение только в трёх вещах: 1. Процессор 2. Камера 3. Скорость зарядки. Стоит так же добавить немного похудевший аккумулятор, с 5065 mAh ,до как мы уже отмечали 4700 mAh, да и в плане процессора у Dimensity менее горячий нрав в плане нагрева, а в игровой производительности он с легкостью тянет любые игры из всех имеющихся, да и запас на несколько лет вперёд имеется.