Сообщается , что новый проект вообще никак не относится к студии Battlestate Games.

В воскресенье в сети появился загадочный трейлер нового проекта под названием COR3. Ролик, наполненный мрачной атмосферой и футуристичной эстетикой, моментально вызвал бурю сравнений с бестселлером Escape from Tarkov — только действие происходит в космосе. Однако, главным сюрпризом стало имя человека, стоящего за этим анонсом: Никита Буянов, глава студии Battlestate Games и главный создатель «Таркова».

COR3CORP

Несколько недель Буянов публиковал на своих страницах загадочные тизеры и головоломки, намекая на какой-то секретный проект. И вот первый результат: полутораминутный трейлер и интерактивный сайт, которые знакомят геймеров с научно-фантастическим миром COR3. Однако, из-за прямой связи с Буяновым многие сразу предположили, что это либо спин-офф, либо прямое продолжение «Таркова» в новом сеттинге.

Чтобы положить конец домыслам, сегодня Никита Буянов лично пояснил ситуацию в социальные сети. Он чётко и просто объяснил: COR3 не имеет никакого отношения к Battlestate Games или Escape from Tarkov.

«Возможно, в чём-то они похожи, но на самом деле совершенно не связаны», — написал он, добавив, что это не «Тарков в космосе».

Глава студии развеял главные опасения фанатов. Во-первых, он подтвердил, что разработка Escape from Tarkov не прекращается и не замедляется. Работа над основным проектом идёт полным ходом, а в планах студии по-прежнему значатся масштабные дополнения, включая первое DLC под названием Scav Life.

Во-вторых, стало ясно, что COR3 — это полностью независимый и сторонний проект, над которым Буянов работает параллельно. В своём комментарии он отметил, что такая возможность у него есть. Это говорит о том, что создание COR3 не отвлекает ресурсы от поддержки и развития основной игры.