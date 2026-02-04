Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Никита Буянов развеял слухи о возможной связи между новой игрой COR3 и Escape from Tarkov
Сообщается , что новый проект вообще никак не относится к студии Battlestate Games.

В воскресенье в сети появился загадочный трейлер нового проекта под названием COR3. Ролик, наполненный мрачной атмосферой и футуристичной эстетикой, моментально вызвал бурю сравнений с бестселлером Escape from Tarkov — только действие происходит в космосе. Однако, главным сюрпризом стало имя человека, стоящего за этим анонсом: Никита Буянов, глава студии Battlestate Games и главный создатель «Таркова».

Источник изображения: COR3CORP

Может быть интересно

Несколько недель Буянов публиковал на своих страницах загадочные тизеры и головоломки, намекая на какой-то секретный проект. И вот первый результат: полутораминутный трейлер и интерактивный сайт, которые знакомят геймеров с научно-фантастическим миром COR3. Однако, из-за прямой связи с Буяновым многие сразу предположили, что это либо спин-офф, либо прямое продолжение «Таркова» в новом сеттинге.

Чтобы положить конец домыслам, сегодня Никита Буянов лично пояснил ситуацию в социальные сети. Он чётко и просто объяснил: COR3 не имеет никакого отношения к Battlestate Games или Escape from Tarkov.

«Возможно, в чём-то они похожи, но на самом деле совершенно не связаны», — написал он, добавив, что это не «Тарков в космосе».

Глава студии развеял главные опасения фанатов. Во-первых, он подтвердил, что разработка Escape from Tarkov не прекращается и не замедляется. Работа над основным проектом идёт полным ходом, а в планах студии по-прежнему значатся масштабные дополнения, включая первое DLC под названием Scav Life.

Во-вторых, стало ясно, что COR3 — это полностью независимый и сторонний проект, над которым Буянов работает параллельно. В своём комментарии он отметил, что такая возможность у него есть. Это говорит о том, что создание COR3 не отвлекает ресурсы от поддержки и развития основной игры.

#гейминг #видеоигры #escape from tarkov #battlestate games #cor3
Источник: insider-gaming.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Удачливый покупатель приобрёл Ryzen 7 1700X за $7 и обнаружил Ryzen 5 5600 под слоем термопасты
8
Military Watch Magazine назвала причины отказа Индии от лицензионного производства истребителя Су-35
1
WCCFTech: Производители ИИ-чипов начали борьбу за производственные мощности TSMC на 2 нм
+
Ютубер протестировал ПК на Core i7-4790K с GTX 1060 6 ГБ и 16 ГБ DDR3 в популярных играх
4
Intel Core Ultra 9 290K Plus на 10% производительнее Core Ultra 9 285K
+
Пассажирский самолёт Ил-114-300 преодолел самый протяжённый маршрут в своей истории
2
Илон Маск решил стать родоначальником цивилизации II типа по классификации Кардашёва
2
Ученые разгадали 50-летнюю загадку - из-за чего соседние галактики убегают от Млечного Пути
2
Новые OLED-телевизоры и игровые мониторы Samsung 2026 года получили статус NVIDIA G-SYNC Compatible
+
Геофизики установили причину гравитационной аномалии в Антарктиде
+
Процессоры AMD Zen 6 будут использовать технологию Intel FRED
+
Узбекистан заказывает военно-транспортный самолёт C-390 Millennium для замены Ан-12
1
Lockheed Martin: Беспилотник RQ-170 Sentinel обеспечил успех миссии по захвату Николаса Мадуро
3
CarNewsChina: Geely представила гибридный кроссовер Galaxy M7 с запасом хода 1730 км
+
Popular Mechanics: Японские военные карты столетней давности показали Великую монгольскую дорогу
+
MWM: Китай продемонстрировал усовершенствованный истребитель 5-го поколения J-20A с новым двигателем
+
Эстония задержала следовавший в Россию контейнеровоз Baltic Spirit
7
Самые популярные видеокарты и компоненты игровых ПК за январь 2026 года раскрыты Steam
+
Европейские учёные обнаружили древнюю «биологическую GPS-систему» возрастом 97 миллионов лет
+
Покупатель поддельного Samsung 990 PRO смог выявить контрафакт только при помощи Magician
2

Популярные статьи

ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
107
«Ночь койота», «Анаконды», «Бугония» — краткий и субъективный обзор фильмов.
+
"Партия диктатуры пролетариата" - зарисовки из истории профсоюзной борьбы в СССР
13
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 40Gbps объемом 1 Тбайт
1
Почему финансовый отчет Microsoft выглядит как приговор для консолей Xbox
2
Обзор ноутбука Maibenben X-Treme Typhoon X16F
+

Сейчас обсуждают

Денис Гринкевич
19:59
огонь жду )
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Денис Гринкевич
19:58
брат, вот качай эту - бед не будешь знать
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Китя.
19:53
ларка игра. скачаю выложу интересно. все скачал устанавливаю. 1.30сек.
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Денис Гринкевич
19:53
492.0.64 версия, на скрине же видно Shadow of the Tomb Raider
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Китя.
19:49
ларка какая их много ?
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Денис Гринкевич
19:48
обломись, бро 598Мгц. Интел - помойка с недоядрами, гыы. 12/13/14 линейка только яищницу жарить и депутатам за свет отстёгивать )
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Andri Klin
19:45
У Линя по факту одна, но большая проблема - драйвера, вернее их отсутствие под кучу устройств. И если с серверным железом все неплохо, то вот с пользовательским... Минусами и отсутствием аргументов вы...
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Денис Гринкевич
19:36
бро так у тебя 5080, жду твой скрин в ларке 2К сколько фпс насыпет твой "суперпроц от синих". Вот лизы 344 фпс насыпает, соменваюсь, что твой даст даже 300
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Денис Гринкевич
19:33
так cpuz показывает не совсем достоверно. Лиза нормально насыпала по ЦП, даже ядра в простое выключаются, может 1-2 только работать и 9800х3d жрёт 20-25Вт. Вот заснял 1 ядро и 375Мгц в простое рабочег...
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Китя.
19:19
Как покажешь так. Когда и будет разговор.
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter