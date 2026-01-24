Компания ссылается на некую «системную ошибку», предлагая пользователям повторно оформить заказ по завышенной цене.

Компания ZOTAC оказалась в центре скандала после жалоб пользователей на массовую отмену уже оплаченных заказов на флагманские видеокарты GeForce RTX 5090 с последующим резким ростом цен.

ZOTAC GeForce RTX 5090

Может быть интересно

Согласно сообщениям на профильных форумах, ряд клиентов, оформивших покупку в официальном магазине ZOTAC, получали письма об отмене заказа. В качестве причины компания указала «системную ошибку». Соответственно бренд обещает вернуть деньги и предлагает оформить заказ заново «после устранения неполадок». Однако, когда магазин снова стал доступен, выяснилось, что цены на видеокарты RTX 5090 выросли на 20-22% — это почти на 500 долларов дороже для различных модификаций, таких как SOLID OC и AMP Extreme Infinity.

Пользователи, чьи заказы были отменены, теперь вынуждены переплачивать за тот же товар или искать его у других продавцов, где цены также поползли вверх. Сайт ZOTAC на данный момент также находится на техническом обслуживании, что только добавило подозрений в нечестной игре компании.

Схожая история была недавно с Corsair, которая также отменяла заказы на сборки ПК и оперативную память, а затем выставляла их по повышенной цене. Хотя высокие цены на DRAM-память действительно бьют по всей индустрии, от видеокарт до ноутбуков, подобные практики — отмена подтвержденных продаж для накрутки маржи, подрывают базовое доверие к брендам.

Пока ZOTAC не дала публичных объяснений.