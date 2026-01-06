Сайт Конференция
Zelikman
Nvidia анонсировала выход новых игровых мониторов с технологией G-Sync Pulsar
Первые устройства выйдут уже 7 января и предложат более чёткое изображение в динамических сценах, а также систему автоматической настройки яркости и цветовой температуры

Анонсированная в 2024 году технология Nvidia G-Sync Pulsar вскоре станет доступна в ряде новых мониторов. Первые модели от партнёров поступят в продажу уже 7 января. Их ключевой особенностью станет «чёткость изображения» свыше 1000 Гц в сочетании с адаптивной синхронизацией.

Разработка технологии велась совместно с MediaTek. Сама идея G-Sync Pulsar заключается в увеличении герцовки и уменьшении размытия в условиях переменной частоты кадров. Технология обеспечивает в четыре раза более чёткую картинку в динамичных сценах по сравнению с обычными мониторами. Это должно сделать её особенно привлекательной для киберспортсменов.

G-Sync PulsarПервыми на рынок выйдут четыре модели с одинаковой базовой спецификацией:

  • MSI MPG 272QRF X36,
  • ASUS ROG STRIX Pulsar XG27AQNGV,
  • AOC AGON PRO AG276QSG2,
  • ACER Predator XB273U F5.

Все они построены на 27-дюймовой IPS-матрице с разрешением 2560x1440 пикселей и максимальной частотой обновления 360 Гц. Как сообщается, стартовая цена окажется в районе 599 долларов. Ожидается, что в ближайшее время и другие производители представят свои устройства с технологией G-Sync Pulsar. В Nvidia считают, что обновлённая функция станет новым стандартом для отрасли.

G-Sync Ambient AdaptiveВторой крупной инновацией стала встроенная система G-Sync Ambient Adaptive. Это датчик, который автоматически подстраивает яркость и цветовую температуру экрана под освещение в комнате. Например, при игре днём в освещённой комнате монитор повысит яркость до 100% и переключится на холодные тона. Ночью же устройство снизит яркость до 36% и перейдёт в тёплый режим, уменьшив нагрузку на глаза пользователя.

Источник: nvidia.com
