По мнению экспертов, из-за пониженного давления на борту самолёта, газ внутри аккумулятора расширяется, что приводит к деформации батареи

Владельцы последних смартфонов Apple начали массово жаловаться на временное вздутие аккумуляторов во время авиаперелётов. Проблема, судя по сообщениям, проявляется у устройств серий iPhone 15 и 16, включая версии Pro Max.

Смартфоны Apple

В полёте задняя панель телефона заметно отходит от корпуса из-за деформации изнутри. Пользователи описывают, что зазора хватает, чтобы под крышку можно было завести ноготь. Однако, после приземления самолёта и выравнивания давления в салоне, корпус возвращается в своё первоначальное состояние.

Один из владельцев iPhone 16 Pro Max поделился историей на Reddit. Во время недавнего перелёта он заметил, что заднее стекло его смартфона «приподнялось». Сперва он подумал о браке, но после посадки панель снова плотно прилегла к корпусу. Другой пользователь с iPhone 15 столкнулся с аналогичной ситуацией в двух разных полётах. После этого он решил не испытывать судьбу и заменил аккумулятор в авторизованном сервисе — с тех пор проблема больше не повторялась.

Современные литий-ионные аккумуляторы содержат в небольшом количестве газ, который образуется в процессе естественной деградации. При нормальном атмосферном давлении он незаметен. Однако, на высоте, где давление в салоне самолёта искусственно понижено, этот газ расширяется. Это приводит к временному «надуванию» аккумуляторной ячейки и, как следствие, к деформации тонкого корпуса современного iPhone. После посадки давление выравнивается, газ сжимается, и устройство возвращает свою форму.

Вздутие аккумулятора

Эксперты отмечают, что проблема, скорее всего, носит избирательный характер и затрагивает не все устройства подряд, а только те, в чьих аккумуляторах по стечению технологических обстоятельств, содержится чуть больше газа. Риск может быть выше в самолётах старых моделей, где системы поддержания давления в салоне работают менее стабильно.

Пока Apple официально не отреагировала на эти сообщения, но их количество растёт. Специалисты по ремонту рекомендуют пользователям, столкнувшимся с такой ситуацией, в первую очередь задокументировать проблему: сделать несколько фотографий или короткое видео. Эти материалы станут основанием для обращения в службу поддержки Apple с требованием бесплатной диагностики и замены аккумулятора по гарантии.

Важно понимать, что даже если батарея сдувается обратно, такие циклы расширения и сжатия не проходят для неё бесследно. Они могут ускорять физическую деградацию элемента питания, что в будущем выльется в более быстрый износ и снижение автономности.