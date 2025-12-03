Сайт Конференция
Zelikman
Monitors Unboxed поделились результатами своего 21-месячного экстримального теста OLED-монитора
Пос словам экспертов, впервые за весь период использования экран начал терять яркость.

Команда Monitors Unboxed опубликовала результаты очередного этапа масштабного теста на выгорание OLED-панелей. Эксперимент длится уже 21 месяц, и за такой период тестовый монитор MSI MPG 321URX QD-OLED намеренно использовали в «агрессивном режиме» — исключительно для офисной работы.

С момента выхода монитора его непрерывно эксплуатируют по 8–10 часов в день при яркости 200 нит для имитации «реального худшего сценария». На панель выводят статичный рабочий стол, браузеры, таблицы и текстовые редакторы — контент, максимально вредный для OLED. При этом специальные меры по защите, регулярные компенсационные циклы, скрытие панели задач, не применялись. За 21 месяц набралось около 5000 часов такой нагрузки.

Ключевым визуальным дефектом проявившимся к этому сроку стала вертикальная линия по центру экрана. Она соответствует границе между приложениями, которые часто располагают рядом, например, браузер и текстовый редактор. Интересно, что правая половина экрана деградировала сильнее левой, так как тестировщик чаще размещал активные окна справа. Более яркий контент вызвал «обратное выгорание»: сами окна выцвели, а тёмная граница между ними теперь видна как светлая линия.

Также наблюдается обратный эффект: основная яркая область экрана над панелью задач деградировала быстрее, чем тёмная. В результате она теперь заметна как относительно светлая полоса внизу экрана. Отдельные иконки на панели задач не отпечатались.

Анализ по субпикселям показывает, что зелёный субпиксель деградирует быстрее всего, за ним следует синий, а красный — наиболее устойчив. Эта неравномерность привела к небольшому сдвигу цветовой температуры белого с 6450K до 6350K, который стабилизировался примерно на 12-м месяце тестов.

Сравнение результатов за 6, 12, 18 и 21 месяц показывает, что самые значительные изменения произошли в первые полгода тестирования. После этого деградация продолжается, но медленнее. Впервые за всё время теста зафиксировано небольшое падение пиковой яркости — с 243 нит до 238 нит (потеря около 2%). Это может быть связано с работой компенсационных циклов, которые выравнивают износ.

Для геймеров и киноманов беспокоиться не о чем, согласно результатов теста. Случайное использование статичных приложений не приведёт к критичному выгоранию, а лёгкие артефакты будут незаметны в динамичном контенте. На формирование проблемных дефектов уйдут годы.

Для офисной работы при текущем уровне можно ожидать около трёх лет комфортного использования до того, как выгорание станет раздражающим фактором. Этот срок совпадает с типичной трёхлетней гарантией от выгорания, которую дают многие производители.

Срок службы напрямую зависит от накопленных часов статичного контента. Сокращение ежедневного времени офисной работы с 8 до 4 часов теоретически удваивает «жизнь» до появления артефактов. Использование тёмных тем и более низкой яркости также значительно продлевает срок.

По мнению экспертов Monitors Unboxed, современные OLED-панели стали значительно выносливее, но по-прежнему не идеальны для монотонной статичной нагрузки. После 21 месяца жестокой эксплуатации монитор MSI всё ещё вполне пригоден для большинства задач, хотя артефакты уже заметны на тёмно-сером фоне вроде интерфейсов Adobe Photoshop или Premiere.

#технологии #тесты #мониторы #oled #monitors unboxed
Источник: youtu.be
Сейчас обсуждают

ark-bak
22:35
Цена. Об этом недостатке речь?
ASUS отзывает свои премиальные видеокарты RTX 5090 ROG MATRIX из-за некоего технического недостатка
Ключи к очку Бернигана
22:21
Этот уродец сбежал с клизмирования.
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
deema35
22:08
"Эта новость стала серьёзным ударом для геймеров и энтузиастов. Crucial был синонимом доступной, надёжной оперативной памяти и SSD. Теперь рынок лишается одного из ключевых игроков, что может привести...
Micron полностью закрывает свой суббренд Crucial, выпускавший ОЗУ и SSD для потребительского рынка
Imeron
21:43
Ну да. А,ты как думал? Это "можно" для того кому надо "можно". Если у тебя условный "Мерседес" сломался - у тебя кривые руки, а если условная "БМВ" - ну это Большое Мусорное Ведро, тут надо чувствова...
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
deema35
21:36
Пока они только думали о том как поднять цены, наши магазины тренировались в поднятии цен.
AMD повысит цены на видеокарты Radeon на 20 долларов за 8 ГБ и на 40 долларов за 16 ГБ
Евгений Грачев
21:31
3080 по пол миллиона стоила и где потом цены были как 40 вая серия вышла?
Геймеры призывают бойкотировать покупку оперативной памяти в надежде на снижение цен
deema35
21:22
А по моему понятно почему у АвтоВАЗа такие высокие цены. АвтоВАЗ выпускает в разы меньше автомобилей чем Европейские и уж тем более чем Китайские автопроизводители. А в цене присутствуют например затр...
Седан Geely Emgrand снят с продажи в России — модель уступила место «клону» в лице Belgee S50
vl
21:17
Я лично в сторону дипкуловских блоков питания особо и не смотрю, нынешний блок от Corsair и предыдущий тоже ( причину замены уже и не помню, но лет 10 отпахал точно )
Как собрать актуальный игровой ПК в декабре 2025 года и не разориться при покупке ОЗУ
vl
21:12
а если бы поставил хороший БП, то люди бы заходили и писали, какой хороший этот БП, так что результат тот же самый, в смысле количества отзывов))
Как собрать актуальный игровой ПК в декабре 2025 года и не разориться при покупке ОЗУ
Imeron
21:11
>Почему FreeBSD А можно узнать что дальше по списку? Ну, там, Temple или Haiku будет? >и Linux непригодны для использования А тут, я чуть бутерброд в монитор не выплюнул. В смысле не пригодны? Халф-л...
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
