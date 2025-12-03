Пос словам экспертов, впервые за весь период использования экран начал терять яркость.

Команда Monitors Unboxed опубликовала результаты очередного этапа масштабного теста на выгорание OLED-панелей. Эксперимент длится уже 21 месяц, и за такой период тестовый монитор MSI MPG 321URX QD-OLED намеренно использовали в «агрессивном режиме» — исключительно для офисной работы.

С момента выхода монитора его непрерывно эксплуатируют по 8–10 часов в день при яркости 200 нит для имитации «реального худшего сценария». На панель выводят статичный рабочий стол, браузеры, таблицы и текстовые редакторы — контент, максимально вредный для OLED. При этом специальные меры по защите, регулярные компенсационные циклы, скрытие панели задач, не применялись. За 21 месяц набралось около 5000 часов такой нагрузки.

Ключевым визуальным дефектом проявившимся к этому сроку стала вертикальная линия по центру экрана. Она соответствует границе между приложениями, которые часто располагают рядом, например, браузер и текстовый редактор. Интересно, что правая половина экрана деградировала сильнее левой, так как тестировщик чаще размещал активные окна справа. Более яркий контент вызвал «обратное выгорание»: сами окна выцвели, а тёмная граница между ними теперь видна как светлая линия.

Также наблюдается обратный эффект: основная яркая область экрана над панелью задач деградировала быстрее, чем тёмная. В результате она теперь заметна как относительно светлая полоса внизу экрана. Отдельные иконки на панели задач не отпечатались.

Анализ по субпикселям показывает, что зелёный субпиксель деградирует быстрее всего, за ним следует синий, а красный — наиболее устойчив. Эта неравномерность привела к небольшому сдвигу цветовой температуры белого с 6450K до 6350K, который стабилизировался примерно на 12-м месяце тестов.

Сравнение результатов за 6, 12, 18 и 21 месяц показывает, что самые значительные изменения произошли в первые полгода тестирования. После этого деградация продолжается, но медленнее. Впервые за всё время теста зафиксировано небольшое падение пиковой яркости — с 243 нит до 238 нит (потеря около 2%). Это может быть связано с работой компенсационных циклов, которые выравнивают износ.

Для геймеров и киноманов беспокоиться не о чем, согласно результатов теста. Случайное использование статичных приложений не приведёт к критичному выгоранию, а лёгкие артефакты будут незаметны в динамичном контенте. На формирование проблемных дефектов уйдут годы.

Для офисной работы при текущем уровне можно ожидать около трёх лет комфортного использования до того, как выгорание станет раздражающим фактором. Этот срок совпадает с типичной трёхлетней гарантией от выгорания, которую дают многие производители.

Срок службы напрямую зависит от накопленных часов статичного контента. Сокращение ежедневного времени офисной работы с 8 до 4 часов теоретически удваивает «жизнь» до появления артефактов. Использование тёмных тем и более низкой яркости также значительно продлевает срок.

По мнению экспертов Monitors Unboxed, современные OLED-панели стали значительно выносливее, но по-прежнему не идеальны для монотонной статичной нагрузки. После 21 месяца жестокой эксплуатации монитор MSI всё ещё вполне пригоден для большинства задач, хотя артефакты уже заметны на тёмно-сером фоне вроде интерфейсов Adobe Photoshop или Premiere.

