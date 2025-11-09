По словам Пита Хегсета, нынешняя геополитическая обстановка напоминает обстановку 1939 и 1981 годов

Американская армия находится в «режиме военного времени», заявил министр обороны США Пит Хегсет, объявив об ускоренных закупках вооружения и техники, а также внедрения новых технологий. Это заявление прозвучало на фоне задержки авианосной ударной группы у берегов Африки, что вызывает вопросы о реальных планах Пентагона.

Пит Хегсет

Выступая перед представителями оборонной промышленности, Хегсет сделал ряд громких заявлений. Он подчеркнул, что Пентагон более не ориентируется на «мирное время» и целенаправленно переводит промышленную базу на военные рельсы. По его словам, такая срочность связана с необходимостью подготовки к возможной проверке со стороны неприятелей, которые могут захотеть «проверить Америку на прочность».

«Момент нарастающей срочности. Неприятели собираются, угрозы растут. Вы это чувствуете, я это чувствую. Если США желают избежать войны, следует начать готовиться прямо сейчас», — заявил глава Пентагона.

Он сравнил нынешнюю геополитическую обстановку с предвоенными 1939 или 1981 годом. Однако, эти воинственные заявления контрастируют с действиями ВМС США. Авианосная группа во главе с флагманом Gerald R. Ford (CVN-78), которая двумя днями ранее должна была направиться из Средиземного моря к побережью Венесуэлы, до сих пор не начала переход в Карибский бассейн. По последним данным, корабли пришвартовались у берегов Марокко.

Эта задержка наблюдается на фоне сведений о том, что администрация президента Трампа пересматривает дальнейшие шаги относительно возможных военных действий против Венесуэлы. По мнению аналитиков, внезапная смена курса может быть связана с информацией о передаче Каракасу современных российских систем вооружения, что значительно повысило бы риски и затраты для любой потенциальной интервенции.