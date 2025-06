В Sony считают, что у облачных сервисов пока есть определённые проблемы.

За минувшие годы стратегии PlayStation и Xbox разошлись. Sony продолжает укреплять свои позиции в сегменте игровых консолей. Та же PlayStation 5 продолжает демонстрировать высокие продажи, обогнав по популярности PlayStation 4. В то же время Microsoft полностью пересматривает свой подход, делая ставку на сервисную модель и кроссплатформенность.

В интервью президент Sony Interactive Entertainment Хидэаки Нишино выразил сдержанное отношение к облачному геймингу. Он отметил, что такие факторы, как нестабильность сетевого соединения и высокая стоимость игрового времени, остаются существенными проблемами. По словам Нишино, успех PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro подтверждает, что большинство игроков по-прежнему предпочитают традиционные игровые приставки.

Тем временем Microsoft активно развивает альтернативное направление. Компания расширяет географию своего облачного сервиса Xbox Cloud Gaming для подписчиков Game Pass Ultimate. Также она делает беспрецедентные шаги в сторону мультиплатформенности. Портирование таких эксклюзивов, как Sea of Thieves и предстоящего Indiana Jones and the Great Circle на PS5, свидетельствует о серьёзном изменении стратегии.

Последние слухи об отмене разработки портативной консоли Xbox лишь подтверждают эту тенденцию. Похоже, Microsoft сознательно отходит от прямой конкуренции с Sony в аппаратном сегменте. Главная ставка делается на три ключевых направления: облачный гейминг, сервисную подписку Game Pass и мультиплатформенное издание игр.

PlayStation, со своей стороны, остаётся верна проверенной консольной модели. В комментариях Нишино прозвучало намерение компании исследовать новые формы взаимодействия с игроками. Однако радикальный отказ от игровых консолей не рассматривается.