Устройство оснащено активной системой охлаждения с вентилятором над слотом M.2.

Компания MSI официально представила новую материнскую плату формата Mini-ITX MPG B850I EDGE TI WIFI. Новинка предлагает современные интерфейсы в компактном форм-факторе с эффективной системой охлаждения.

Её спецификации появились на сайте производителя. Для хранения данных предусмотрены два слота M.2 2280, причём передний поддерживает стандарт PCIe 5.0 x4, а задний — PCIe 4.0 x4. Устройство поддерживает два модуля оперативной памяти DDR5 с возможностью разгона до 8200 МТ/с и оснащено одним слотом PCIe 5.0 x16 для установки видеокарты.

Модель выполнена в серебристо-белом цветовом решении с чёрными разъёмами. Плата оснащена системой активного охлаждения над слотом M.2 со встроенным вентилятором. Последний обеспечивает эффективный теплоотвод для накопителя PCIe 5.0 x4 и чипсета. В основе новой модели лежит 10-слойная серверная печатная плата с медным покрытием. Используется схема питания 8+2+1 фаз на компонентах SPS DrMOS 90А. Для охлаждения силовых элементов предусмотрен массивный радиатор. Питание процессора организовано через один 8-контактный разъём.

Соединение организовано через контроллер Realtek RTK8126 с поддержкой 5GbE и модуль Wi-Fi 7 с пропускной способностью до 5,8 Гбит/с, а также Bluetooth 5.4. За звук отвечает кодек Realtek ALC4080. На задней панели расположены разъём HDMI 2.1, пять портов USB-A, один USB-C 20 Гбит/с, антенные разъёмы Wi-Fi и два аудиовыхода.