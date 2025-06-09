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Zelikman
Square Enix объявила о выходе Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles 30 сентября 2025 года
Проект является ремейком культовой ролевой игры 1997 года.

Square Enix официально объявила о выходе Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles. Это масштабный ремастер культовой тактической ролевой игры 1997 года. Проект будет доступен на платформах PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и Windows.

Особенностью проекта станет включение двух версий. Одна будет иметь полностью обновлённую озвучку, улучшенную графику и современным интерфейсом. Вторая будет близка к классической игре. В ней будет сохранён оригинальный геймплей с минимальными изменениями. Среди ключевых нововведений — тактический обзор камеры, настраиваемая сложность и полностью озвученные диалоги.

К разработке вернулись создатели оригинала. Среди них режиссёр Кадзутоё Маэхиро, арт-директор Хироси Минагава и сценарист Ясуми Мацуно. Маэхиро подчеркнул, что этот проект реализует их давнюю мечту познакомить новое поколение игроков с легендарной Tactics. Озвучивание персонажей доверили звёздам Final Fantasy VII Remake, включая Бена Старра и Бриану Уайт. Однако, реакция фанатов оказалась неоднозначной - многие оценили улучшения, но некоторые раскритиковали визуальные изменения.

Для фанатов подготовлено специальное издание с фигуркой Рамзы, диорамой «Дальняя церковь» и набором арт-принтов. При этом музыкальный вопрос остаётся открытым - знаменитый саундтрек Хитоси Сакимото пока не получил обновлений, и Square Enix не раскрывает своих планов на этот счёт. Релиз Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles запланирован на 30 сентября 2025 год. 

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#гейминг #square enix #видеоигры #final fantasy tactics: the ivalice chronicles
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