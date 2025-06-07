Впервые компания анонсировала выпуск своих ароматов первого апреля. Однако, в сообществе решили, что это какая-то шутка.

Первоапрельское заявление компании Zotac о запуске специальных ароматов оказалось правдой. Гонконгское издание HKEPC подтвердило, что производитель компьютерных комплектующих действительно представил игровую парфюмерную серию.

Флагманский аромат линейки под названием F5 (Refresh) сочетает свежие ноты бергамота, горной розы и розмарина, которые должны вызывать ощущение бодрости. В ассортименте также представлены три других варианта: древесный Ctrl+Alt+Scent с эвкалиптом и чёрным перцем, пряный Critical Hit с корицей и амброй, а также освежающий Asian Zen с акцентами зелёного чая и бамбука.

Производитель утверждает, что в состав духов входят кофеин и таурин. Эти компоненты должны помогать геймерам сохранять концентрацию во время длительных игровых сессий. Пока остаётся открытым вопрос, насколько серьёзно Zotac настроена относительно этого парфюмерного направления, но сам факт выхода IT-компании на косметический рынок уже кажется любопытным.

Также стоит напомнить, что ранее ASUS выпустила целую серию периферийных устройств и ноутбуков, которые также отличаются уникальной функцией ароматизатора.