Активное участие в данном проекте принимала технологическая компания Huawei Technologies.

Как уже не раз отмечалось, технологии искусственного интеллекта всё глубже интегрируются в различные сферы жизнедеятельности. Накануне Китай сумел запустить парк из сотни полностью электрических и автономных крупных самосвалов Huaneng Ruichi. Это первое в мире грузовое транспортное средство открытого типа, работающее на базе ИИ-технологий.

Инновационный самосвал полностью лишен кабины для водителя. Транспортное средство способно перевозить грузы весом до 90 метрических тонн. Причем данные машины могут без проблем функционировать в 40-градусный мороз. Технологии Huawei позволяют поддерживать беспрерывную связь 5G. Также компания отвечает за навигационные системы автопарка, позволяя самосвалам находить наиболее оптимальные маршруты и координировать их перемещения. Первая беспилотная горнодобывающая система грузоперевозок была развёрнута на территории карьера Иминь во Внутренней Монголии Китайской Народной Республики.

Над данным проектом работали такие компании, как China Huaneng Group, Xuzhou Construction Machinery Group, Huawei Technologies и State Grid Smart Internet of Vehicles. Как сообщается, данный альянс не собирается останавливаться на достигнутом. В будущем планируется развернуть ещё больше подобных проектов в других районах Китая. Более того, позже появятся экологичные и безуглеродные интеллектуальные шахты, где также большинство процессов будут осуществляться в автономном режиме.