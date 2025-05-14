Королевство планирует возвести масштабную инфраструктуру для искусственного интеллекта. В совокупности на проект выделено 10 миллиардов долларов.

Хоть за доминирование в развитии искусственного интеллекта и борются именно США и Китай, всё больше стран вступает в игру, намереваясь развить собственную ИИ-инфраструктуру. Ранее о таких целях заявляла Саудовская Аравия. Однако эти планы были нарушены американскими санкциями.

В 2023 году Вашингтон запретил продавать передовые чипы Nvidia странам Ближнего Востока. Белый дом опасался, что через них начнутся масштабные поставки ИИ-ускорителей в Китай. Однако теперь некоторые страны имеют возможность закупать необходимое оборудование у «Зелёного гиганта». Руководство Саудовской Аравии решило не терять времени зря и заключило крупный контракт с Nvidia на поставку новейших графических процессоров Blackwell GB300. Об этом накануне сообщил лично Дженсен Хуанг, находившийся в Эр-Рияде.

Закупки происходят в рамках масштабного государственного проекта по развёртыванию инфраструктуры для искусственного интеллекта. Королевство планирует использовать только самое совершенное оборудование. Также предполагаются закупки передовых чипов от компании AMD, которые будут размещаться в центрах обработки данных. Всего королевство намерено потратить около 10 миллиардов долларов на возведение необходимых инфраструктурных объектов и закупку необходимых чипов, а также других компонентов. Предполагается, что первый гигантский дата-центр будет потреблять до 500 МВт электроэнергии.