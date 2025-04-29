Подобные ограничения нацелены на повышение национальной безопасности

Не так давно руководство Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) и администрация Трампа заключили соглашение. Компания должна будет вложить около 160 миллиардов долларов в свои предприятия на территории Соединённых Штатов Америки.

Данный проект является частью программы Дональда Трампа. Американский лидер намерен теми или иными способами вынудить крупные технологические компании развернуть своё производство на территории США. В средствах массовой информации уже начали предполагать, что в рамках соглашения TSMC перенесёт в Штаты свои самые передовые технологии.

Однако, накануне тайваньские власти приняли законопроект, согласно которому TSMC запрещается передислоцировать свои новейшие разработки, лучшие исследовательские центры и ключевые предприятия за пределы острова. По мнению властей, пока на Тайване располагаются самые передовые и высокотехнологичные производственные мощности и научные комплексы, безопасности острова ничто не угрожает.

TSMC и некоторые другие компании имеют значимый вес в мировой экономике. Если брать мобильные телефоны, компьютеры или другую вычислительную технику, то в большинстве устройств находятся чипы тайваньских корпораций. Это своего рода гарантии безопасности для данного острова.

Местные власти разрешили TSMC развёртывание производства исключительно тех технологий, которые хотя бы на одно поколение старше самых передовых решений. То есть, только когда компания полностью перейдёт на техпроцесс 2 нм, тогда в США и других странах можно будет развернуть выпуск 3-нанометровых чипов.