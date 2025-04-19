Разработчики заявили, что в ходе дальнейшего альфа-тестирования Battlefield Labs особое внимание будет уделяться уничтожению различных конструкций.

Накануне Electronic Arts и DICE разослали новую волну приглашений для участия в тестовой среде Battlefield Labs. Разработчики намерены сконцентрироваться на доведении до совершенства той механики, которая выгодно отличает Battlefield от всех остальных мультиплеерных шутеров — разрушаемости объектов.

По словам представителей компании, в тестовой среде будет испытываться как производительность игры, так и ряд других аспектов. Если ранее разрушаемость объектов привносило в игру больше визуальных эффектов, то сейчас разработчики хотят от данной механики непосредственно тактического смысла. Превращение зданий в руины должно изменять сам ландшафт игры, преграждая одни проходы и открывая другие.

К примеру, опытные игроки смогут прорубить себе дорогу в тыл врага, и уничтожить его за счёт эффекта внезапности. В другом случае пользователи смогут ликвидировать сразу несколько целей внутри здания, обрушив его целиком, зная уязвимые точки строения. Также разрушение зданий будет сопровождаться появлением вокруг него различных обломков, которые предусматривают возможность их использования в качестве укрытий.

«Различные типы поверхности теперь также визуально деградируют, прежде чем разрушиться из-за постоянного повреждения поверхности. Здания «огрызаются», когда они начинают разрушаться, оставляя свою сердцевину открытой, поскольку разрушенные части создают щебень и мусор на земле вокруг них», — заявляют в компании.

В общем, разрушаемость в игре должна выйти на новый уровень. Благодаря тестировщикам компания намерена выяснить, как тот или иная конструкция влияет на геймплей в целом. Также будет произведена балансировка прочности каждого элемента, и ряд других улучшений.