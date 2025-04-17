Для создания одного такого кластера используется 384 чипа Huawei Ascend 910C.

Как сообщает аналитическое агентство SemiAnalysis, в Китае разработали новейшие кластеры для искусственного интеллекта под названием CloudMatrix 384, базирующиеся на графических процессорах Huawei Ascend 910C.

Согласно отчёту экспертов, это будут самые производительные серверные решения на рынке Китайской Народной Республики. По быстродействию они существенно обходят GB200 NVL72 от компании Nvidia. Но достигается это за счёт четырёхкратной разницы в энергопотреблении. В CloudMatrix используется 384 графических процессора Huawei Ascend 910C, что в пять раз больше, чем количество ускорителей B200 интегрированных в Nvidia GB200 NVL72. Сообщается, что CloudMatrix достигает 300 петафлопс вычислений BF16. Это практически вдвое больше, чем может предложить GB200 NVL72.

Однако, согласно аналитике агенства, плохая энергоэффективность не является какой-либо проблемой для Поднебесной. Китайская Народная Республика обладает огромным резервом свободных мощностей, способных обеспечить масштабное развёртывание дата-центров искусственного интеллекта. Главный вопрос состоит в том, насколько быстро Китай сможет наращивать производство графических процессоров Ascend 910C.

Стоит отметить, что одновременно с этим в Поднебесной планируют ускорить процесс перехода на отечественные технологии. Nvidia больше всего опасается того, что в скором времени полностью потеряет китайский рынок. Учитывая обстоятельства, рано или поздно это может произойти.