«Красный гигант» может потеснить Intel и в этом сегменте процессоров.

MSI Claw 8 AI+ стала одной из самых первых карманных игровых консолей, которые получили процессор Intel Lunar Lake Core Ultra 200V. Стоит отметить , что их в целом было не так много на рынке.

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Теперь, по информации инсайдера @Haze2K1, MSI намерена отойти от использования данного чипа в своих устройствах Claw. По слов источника, компания обратится к AMD за её мощными процессами для консолей из серии Ryzen Z2.

«MSI выпустит портативный компьютер Claw на базе AMD Ryzen AI Z2 Extreme», — говорится в сообщении инсайдера.

Стоит отметить, что это подтверждает более ранние слухи о сотрудничестве MSI и AMD в этой области. Пока нет точной информации, откажется ли фирма полностью от процессоров Intel или будет выпускать две версии своих устройств. К примеру, некоторые другие крупные игроки на рынке игровых консолей, как Asus, окончательно перешли на продукцию «Красного гиганта».

По мнению экспертов, MSI нацелена именно на флагманскую модель Ryzen Z2 AI Extreme для внедрения её в свои устройства. Это один из новейшейших вариантов, предлагающих помимо прочего высокопроизводительный нейронный процессор, позволяющий справляться с задачами искусственного интеллекта. Чип будет оснащён 8 физическими ядрами и 16 потоками. Максимальная частота должна соответствовать 5,0 ГГц. В качестве графики используется RDNA 3.5.

Судя по всему, AMD продолжает теснить своих конкурентов по всем фронтам, начиная от видеокарт и заканчивая консольными процессорами.