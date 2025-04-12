По мнению экспертов издания, Пекин может победить в торговом противостоянии за счёт более устойчивого к кризисам населения.

Как уже всем известно, Дональд Трамп фактически объявил всем странам мира «торговую войну», существенно повысив пошлины на импортируемые товары. Часть стран, по словам американского лидера позвонили ему с надеждой договориться. Однако, самый крупный игрок на международном рынке, Китай, решил пойти на эскалацию конфликта и начал вводить зеркальные меры против Соединённых Штатов Америки.

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По мнению издания The New York Times, очевидно, что в этом противостоянии не будет победителей. Однако, запас прочности Китайской Народной Республики может оказаться больше. Поднебесная из-за этих инициатив теряет крупнейший рынок. Стране будет сложно найти другие регионы сбыта для своей выпускаемой в огромных масштабах продукции. Со временем это приведёт к замедлению экономики.

Однако, американские потребители самыми первыми ощутят на себе влияние дефицита китайских товаров, рост цен и ряд других проблем. Причём в определённый период в стране начнутся примерно те же процессы, что и в Китае, так как часть американского бизнеса напрямую зависит от поставок из Китая.

В то же время Китай имеет более дисциплинированное и сплочённое общество. Китайцы имеют некоторую устойчивость к различного рода кризисам. Однако, в Соединённых Штатах Америки, где между демократами и республиканцами происходит ожесточённое противостояние, инициативы Трампа становятся оружием против него самого во внутренней политической борьбе.