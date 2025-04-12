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Zelikman
В Великобритании впервые цены на видеокарты GeForce RTX 5070 опустились ниже РРЦ
Если рекомендованная цена данной модели составляет 529 фунтов стерлингов, то сейчас появились исполнения, которые можно купить за 519 фунтов стерлингов

Как сообщает один из источников, крупный британский ритейлер OverclockersUK снизил стоимость графических процессоров GeForce RTX 5070 до 519 фунтов стерлингов. Стоит отметить, что речь идёт о модели Gainward Python 3. Некоторые премиальные решения так и продаются выше рекомендованных розничных значений.

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Месяцем ранее ценник этой же видеокарты составлял 539 фунтов стерлингов, что было дороже заявленной Nvidia цены в 529 фунтов стерлингов. Необходимо понимать, что для Великобритании и Европы значения РРЦ отличаются от международной отметки в 549 долларов. Вдобавок, по сей день в большинстве стран дефицит графических процессоров Зелёного гиганта позволяет удерживать цены на уровень выше, чем РРЦ. Это касается всей линейки Blackwell. Особенно критическая ситуация наблюдается с флагманскими GeForce RTX 5090.


Модель Gainward GeForce RTX 5070 Python является одним из самых бюджетных решений на рынке. Вдобавок, продающаяся ниже рекомендованных значений видеокарта не имеет заводского разгона. Однако, сам факт снижения цены ниже РРЦ хотя бы в одном из регионов это уже хороший сигнал. Вероятно, Nvidia постепенно удаётся решать проблемы с дефицитом.

#видеокарты #geforce #великобритания #цены #rtx 5070
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