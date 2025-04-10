В обмен Дженсен Хуанг пообещал дополнительные инвестиции в американские центры обработки данных для ИИ

В настоящий момент самым производительным графическим процессором для искусственного интеллекта Nvidia, который можно продавать на территории Китая, является H20. Эта модель была специально разработана для Китайской Народной Республики. Она полностью отвечает санкциям Соединённых Штатов Америки.

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Ранее в администрации Трампа заявили о планах ввести новые санкции против Поднебесной, которые заблокируют возможность Nvidia реализовывать данные решения китайским компаниям. Такой шаг может стать настоящей проблемой для «Зелёного гиганта». Около 13% от всей выручки корпорации приходится именно на китайский рынок. Вдобавок местные компании постепенно сокращают технологический разрыв с Nvidia в разработке ИИ-ускорителей. Особенно серьёзный успех наблюдается у компании Huawei с её чипами Ascend 910C. Запрет на продажу Nvidia H20 может привести к полной потере китайского рынка.

Однако, руководство компании сумело договориться с Дональдом Трампом. Штаты решили не вводить запретов на реализацию H20 в Китае. Однако, в обмен Дженсен Хуанг пообещал дополнительные инвестиции, направленные на развитие центров обработки данных для искусственного интеллекта в США. Ранее похожая сделка была заключена с компанией TSMC. Компания обязалась увеличить свои инвестиции в производство чипов на территории страны до 165 миллиардов долларов.

В то же время китайское руководство намерено заблокировать продажи Nvidia H20 уже со своей стороны. Таким образом планируется стимулировать местные технологические компании к переходу на отечественные решения.