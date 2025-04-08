Недавно Соединённые Штаты Америки ввели против всех других стран беспрецедентные торговые пошлины на все товары. Неудивительно, что такие инициативы вызвали ответные действия со стороны таких экономик, как Европейский союз и Китайская Народная Республика. Однако, постепенно эта «торговая война» выходит за рамки материальных товаров.
Согласно сведениям информационного агентства MTKNews, среди новых контрмер со стороны Пекина значатся следующие пункты: «запрет импорта американских фильмов в Китай» и «расследование преимуществ интеллектуальной собственности американских компаний, работающих в Китае».
Как отмечают в издании, второй пока не даёт чёткой ясности. На что он направлен неизвестно. В нём даже не говорится, идёт ли речь пока только об изучении интеллектуальной собственности американских компаний или же о последующем запрете. Также непонятно какая область будет затронута.
Однако, первый пункт предельно ясен. Власти Китая собираются ударить по прибыли американских компаний, получаемой с кассовых сборов. В этой области Китай также является одним из самых значимых регионов для различных киностудий. К примеру, две части «Аватара» сумели собрать около 200 миллионов долларов исключительно с китайских зрителей. «Мстители: Финал» и вовсе получили свыше 580 миллионов долларов только на территории Поднебесной. Введение запрета нанесёт существенный урон для всей американской киноиндустрии.
Всё же пока нет подробностей о том, как именно это будет реализовано и в каком масштабе. Речь идёт о всех американских компаниях или о конкретных списках, пока не раскрывается.