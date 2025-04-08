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Zelikman
Китай намерен запретить американские фильмы в рамках противостояния США
Это будет ещё одним ответом на введённые Трампом торговые пошлины.

Недавно Соединённые Штаты Америки ввели против всех других стран беспрецедентные торговые пошлины на все товары. Неудивительно, что такие инициативы вызвали ответные действия со стороны таких экономик, как Европейский союз и Китайская Народная Республика. Однако, постепенно эта «торговая война» выходит за рамки материальных товаров.

Согласно сведениям информационного агентства MTKNews, среди новых контрмер со стороны Пекина значатся следующие пункты: «запрет импорта американских фильмов в Китай» и «расследование преимуществ интеллектуальной собственности американских компаний, работающих в Китае».

Как отмечают в издании, второй пока не даёт чёткой ясности. На что он направлен неизвестно. В нём даже не говорится, идёт ли речь пока только об изучении интеллектуальной собственности американских компаний или же о последующем запрете. Также непонятно какая область будет затронута. 

Однако, первый пункт предельно ясен. Власти Китая собираются ударить по прибыли американских компаний, получаемой с кассовых сборов. В этой области Китай также является одним из самых значимых регионов для различных киностудий. К примеру, две части «Аватара» сумели собрать около 200 миллионов долларов исключительно с китайских зрителей. «Мстители: Финал» и вовсе получили свыше 580 миллионов долларов только на территории Поднебесной. Введение запрета нанесёт существенный урон для всей американской киноиндустрии.

Всё же пока нет подробностей о том, как именно это будет реализовано и в каком масштабе. Речь идёт о всех американских компаниях или о конкретных списках, пока не раскрывается.

#сша #китай #трамп #фильмы #пошлины трампа
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