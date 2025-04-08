Компании заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ИИ

Накануне немецкий автомобильный концерн BMW заключил соглашение с китайским технологическим гигантом Alibaba. Компании начнут совместную разработку новой большой языковой модели для будущих автомобилей бренд BMW. По прогнозам, первые автомобили с поддержкой новой технологии должны будут поступить на рынок уже в следующем году. Информация об этом предоставлена изданием Carscoops.

Хоть Alibaba и имеет славу крупнейшего китайского интернет-магазина, корпорация вкладывает огромные деньги в развитие технологий, включая искусственный интеллект. В свою большую языковую модель Qwen она проинвестировала около 50 миллиардов долларов за последние три года. Последняя уже активно используется сразу несколькими автоконцернами Китайской Народной Республики. В их число, к примеру, входят Zeekr и Leapmotor. BMW станет первым зарубежным брендом, который внедрит Qwen в свои автомобили.

Машины немецкой компании получат двух умных помощников: Car Genius и Travel Companion. Первый будет содействовать водителю во время вождения. Второй собирать информацию о местах назначения и пребывания: предлагать сведения о ресторанах, магазинах и парковках. Сотрудничество с китайским технологическим гигантом должно позволить BMW сократить отставание от других компаний в развитии искусственного интеллекта.