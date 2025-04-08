С помощью быстросъёмной панели владельцы смогут легко обслуживать свои видеокарты.

Galax является тем брендом, который зачастую выпускает уникальные видеокарты GeForce. Чего только стоит её премиальное решение GeForce RTX 5090 Hall of Fame OC LAB, оснащённое сразу двумя 16-контактными разъёмами для раскрытия максимального разгонного потенциала. Теперь же компания представляет модели с быстросъёмными панелями.

Судя по всему, анонсированные модели GeForce RTX 5090D Luna и GeForce RTX 5090D Nox будут эксклюзивом для Китайской Народной Республики. Это очевидно по использованию D-версии. Однако, даже без учёта данного факта, компания обычно выпускает нечто подобное в основном для Поднебесной.

По сути Galax GeForce RTX 5090D Luna и Galax GeForce RTX 5090D Nox это одно и то же исполнение. Вся разница между ними заключается в цвете кожуха. Обе видеокарты имеют 14-слойную печатную плату, а также подсистему питания с конструкцией 16+6+7. Стандартная частота чипа составит 2407 МГц. Для запитывания видеокарт используется один 16-контактный разъём. Максимальное потребление составляет 575 Вт, как и у остальных моделей. С торца можно обнаружить стандартный набор интерфейсов; три разъёма DisplayPort 2.1b и один порт HDMI 2.1b.

Ключевой особенностью двух новинок является быстросъёмный кожух с вентиляторами. Система использует несколько магнитов для установки, вместо традиционных закручиваемых винтов. Это позволяет без труда чистить систему охлаждения и не бояться при этом потерять гарантию от производителя. Такое решение кажется очень удобным, однако, как реализованы установка и питание вентиляторов пока не раскрывается.

Также новинки могут похвастать магнитной задней панелью. Пользователи смогут легко заменять её при желании в любое время, что даёт дополнительное удобство в кастомизации системы.