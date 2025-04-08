Galax является тем брендом, который зачастую выпускает уникальные видеокарты GeForce. Чего только стоит её премиальное решение GeForce RTX 5090 Hall of Fame OC LAB, оснащённое сразу двумя 16-контактными разъёмами для раскрытия максимального разгонного потенциала. Теперь же компания представляет модели с быстросъёмными панелями.
Судя по всему, анонсированные модели GeForce RTX 5090D Luna и GeForce RTX 5090D Nox будут эксклюзивом для Китайской Народной Республики. Это очевидно по использованию D-версии. Однако, даже без учёта данного факта, компания обычно выпускает нечто подобное в основном для Поднебесной.
По сути Galax GeForce RTX 5090D Luna и Galax GeForce RTX 5090D Nox это одно и то же исполнение. Вся разница между ними заключается в цвете кожуха. Обе видеокарты имеют 14-слойную печатную плату, а также подсистему питания с конструкцией 16+6+7. Стандартная частота чипа составит 2407 МГц. Для запитывания видеокарт используется один 16-контактный разъём. Максимальное потребление составляет 575 Вт, как и у остальных моделей. С торца можно обнаружить стандартный набор интерфейсов; три разъёма DisplayPort 2.1b и один порт HDMI 2.1b.
Ключевой особенностью двух новинок является быстросъёмный кожух с вентиляторами. Система использует несколько магнитов для установки, вместо традиционных закручиваемых винтов. Это позволяет без труда чистить систему охлаждения и не бояться при этом потерять гарантию от производителя. Такое решение кажется очень удобным, однако, как реализованы установка и питание вентиляторов пока не раскрывается.
Также новинки могут похвастать магнитной задней панелью. Пользователи смогут легко заменять её при желании в любое время, что даёт дополнительное удобство в кастомизации системы.