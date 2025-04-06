Новинка от Nvidia сумела набрать свыше 10 тысяч баллов в FurMark GL.

Согласно имеющимся утечкам и инсайдам, Зелёный гигант представит свой графический процессор GeForce RTX 5060 Ti уже в течение ближайших двух недель — 15 апреля 2025 года. Однако, видеокарта уже засветилась в базе данных FurMark. Стоит напомнить, что релиз младшей модели может произойти лишь в следующем месяце.

Результаты были предоставлены Ричардом Хьюном. В материалах источника можно обнаружить новый графический процессор в базе данных FurMark, обозначенный как 10DE-2D04. Этот идентификатор должен означать, что это чип Nvidia-GB206, использующийся в решениях от HP или Gigabyte.

Видеокарта сумела набрать в FurMark GL 10 242 балла. Также можно увидеть, что теплопакет видеокарты составляет 180 Вт, что соответствует ранним утечкам. Стоит отметить, что по производительности в данном тесте новый графический процессор не смог уйти далеко от предшественницы в лице GeForce RTX 4060 Ti, которая показывает схожие результаты.

Вероятно, в результате большего количества тестов новинки картина изменится. Также его производительность может улучшиться после выхода новых драйверов. Главным в этой утечке является тот факт, что видеокарты уже тестируются и в ближайшем будущем откажутся на рынке.