В Штатах с сегодняшнего дня все импортируемые автомобили будут облагаться 25-процентными пошлинами.

Немецкие автомобильные компании начинают реагировать на установленные администрацией Трампа пошлины. Стоит отметить, что крупные игроки данного рынка оказались в одном из наиболее сложных положений, так как в США ввели 25-процентные пошлины абсолютно на все автомобили и из всех стран, а значит обойти их будет невозможно, если только не развернуть производство в самих Штатах.

Автоконцерн Volkswagen заявляет о приостановке поставок своих автомобилей на американский рынок. Согласно официальному письму, направленному ключевым партнёрам и дилерам в регионе, заморожены как морские поставки из Европы, так и железнодорожные из Мексики. В настоящий момент, в руководстве разрабатывают дальнейшую стратегию. Вероятно, Volkswagen придётся скорректировать ценовую политику.

Stellantis же замораживает свои производственные мощности, расположенные на территориях Мексики и Канады. Компания также пока только анализирует ситуацию и продумывает дальнейшие шаги касательно американского рынка. Вдобавок, на нескольких заводах в самих Соединённых Штатах Америки будут уволены около 900 человек. Данные предприятия осуществляли поставки комплектующих в Мексику и Канаду.

Mercedes-Benz может сократить ассортимент для американских пользователей. Более доступные модели, как считают в автоконцерне, могут утратить конкурентоспособность из-за дополнительных пошлин. Благо для компании, у неё имеются собственные производственные линии на территории США, и она планирует нарастить мощности внутри страны.