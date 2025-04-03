Американское подразделение Amazon раскрыло свою статистику за март текущего года

«Красный гигант» продолжает увеличивать свою долю на рынке процессоров за счёт успеха нового поколения Ryzen. Наиболее популярным решением в линейке стала модель Ryzen 7 9800X3D. Данный чип оказался невероятно востребован со стороны геймеров за счёт своей превосходной игровой производительности.

В связи с проблемами процессоров 13-го и 14-го поколений и неудовлетворительной производительностью в играх Core Ultra 200S, компания Intel начала терять позиции на рынках. Безусловно, доля «синих» до сих пор в разы больше, чем у AMD, но в последние месяцы «красный гигант» продаёт намного больше, чем ранее. Это подтверждает и статистика одного из крупнейших интернет-магазинов в мире — Amazon.

По имеющимся данным, за весь март на территории Штатов было реализовано более 6000 единиц Ryzen 7 9800X3D. Вдобавок источники считают, что на самом деле число может быть на пару сотен выше. Любопытно, что на втором месте оказался процессор Ryzen 5 5500, принадлежащий платформе AM4. Продажи последнего сумели превысить 3000 единиц. Затем в списке идёт игровой процессор Ryzen 7 7800X3D, также преодолев отметку в 3000.

Как и ранее, большинство процессоров в топ-10 продаж являются моделями от AMD. В списке только два решения от Intel: Core i5 12400F и Core i7 12700K. Первый разошёлся за месяц тиражом более 3000, тогда как более мощный вариант перевалил лишь за отметку в 1000 продаж.

В совокупности же в Соединённых Штатах Америки Amazon сумела реализовать в районе 31 600 процессоров от AMD и 7500 моделей от «Синего гиганта». При этом и заработать с AMD удалось гораздо больше: 7,8 миллиона долларов против 1,5 миллиона для Intel. Помимо этого, на рынок только недавно поступили такие флагманские процессоры, как Ryzen 9 9900X3D и Ryzen 9 9950X3D. Вполне вероятно, за их счёт продажи AMD продолжат расти.