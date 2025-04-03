Продажи новой модели начнутся уже в этом месяце

Ранее стало известно, что в России начнёт продаваться минивэн компании Hongqi HQ9. Накануне источники раскрыли больше информации о конфигурациях новинки, а также о её ценах. Как сообщается, выбор у покупателей будет между двумя вариантами: стандартным за 8 490 000 рублей и расширенным 8 990 000 рублей.

Длина Hongqi HQ9 составляет 5222 мм, а колёсная база — 3,2 метра. Автомобиль оснастят 245-мощным двухлитровым мотором с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Новинка имеет передний привод.

В минимальной конфигурации покупатель получает 18-дюймовые колёса, электрические зеркала, шесть датчиков для парковки и панорамную крышу. Помимо этого, в комплект автомобиля войдут шесть подушек безопасности, диодная светотехника и различные водительские ассистенты.

Салон получит 12 динамиков, трёхзонный климат-контроль с фильтром очистки, кожаную отделку и USB-порты на всех трёх рядах сидений. Также на борту находится 16,2-дюймовый центральный дисплей с 10,5-дюймовыми медиапанелями. Автомобиль к тому же получит кресла с электрорегулировкой. Вдобавок, первые два ряда оснастят памятью настроек и вентиляцией, а второй ряд еще и функцией массажа.

Старшая конфигурация получит активное шумоподавление и многослойное остекленение дверей, обогрев руля и цифровое зеркало. Также второй ряд кресел можно будет переводить в положение отдыха или переговоров всего одним касанием.