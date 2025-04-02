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Zelikman
Qualcomm официально анонсировала Snapdragon 8s Gen 4, который на 31% быстрее предшественника
Вслед за ним на рынок выйдет масса высокопроизводительных доступных смартфонов

В сети уже было большое количество утечек касательно готовящегося субфлагманского процессора от Qualcomm. Теперь компания официально представила 8-ядерный Snapdragon 8s Gen 4. Стоит отметить, что некоторые источники считали, что устройство получит название Qualcomm Snapdragon 8s Elite. Однако, производитель представил его именно как Gen 4.

Новый процессор, как и ожидалось, получил конфигурацию 1+3+2+2. Субфлагман лишён ядра Oryon, как у модели Snapdragon 8 Elite. Основное ядро имеет частоту 3,2 ГГц, далее идут три по 3 ГГц, затем два на 2,8 ГГц и самые энергоэффективные ядра получили частоту 2 ГГц. Таким образом новый процессор обеспечивает 31-процентный прирост производительности в сравнении с Snapdragon 8s Gen 3. Если говорить о возможностях графики, то заявленная мощность на 49% выше предшественницы, а в задачах с искусственным интеллектом разница доходит до 44%. При этом эффективность чипа улучшена на 39%.

Само собой, Snapdragon 8s Gen 4 имеет поддержку сетей 5G, Wi-Fi и Bluetooth 6.0. Смартфоны с новым процессором получат оперативную память стандарта LPDDR5X с частотой до 4800 МГц. Также новинка совместима с 320-мегапиксельными камерами, имеющими захват видео 4K HDR со скоростью 60 кадров в секунду.

Ожидается, что уже в ближайшие месяцы на рынке появятся доступные высокопроизводительные смартфоны, в основном от китайских брендов по типу Xiaomi, OPPO, Vivo, Realme, OnePlus и ряда других компаний.

#смартфоны #процессоры #qualcomm #чипы #snapdragon 8s gen 4
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