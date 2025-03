Проект не предусматривает открытого мира, а геймплей не будет отличаться высокой сложностью





Недавно представители команды разработчиков Onimusha: Way of the Sword, продюсер Акихито Кадоваки и геймдиректор Сатору Нихеи, поделились дополнительными подробностями касательно новой экшен-игры. В интервью изданию Famitsu они раскрыли примерное время прохождения игры, её уровень сложности и ряд других аспектов.

Со слов продюсера проекта, на полное прохождение у пользователей будет уходить около 20 часов. Судя по всему, игрокам не придётся изучать огромный открытый мир и уничтожать одних и тех же врагов раз за разом.

«Я хочу сделать его удовлетворяющим объёмом для однопользовательской игры. Это не игра, где вы побеждаете одного и того же босса снова и снова, как в «Monster Hunter», поэтому я думаю, что на её прохождение уйдет около 20 часов. Хотя это ещё не решено. В основном, история развивается по мере того, как вы проходите уровни. Это не открытый мир», — заявил продюсер проекта.

Судя по всему, игроки будут следовать чёткой сюжетной линии без побочных квестов и других уже привычных элементов.

По словам Сатору Нихеи, сложность в игре не будет на уровне Dark Souls. Разработчики хотят выпустить интересную, динамичную, но не раздражающую игру с приятным геймплеем. При этом в компании не хотят сделать игру и слишком простой, опасаясь скучного игрового процесса. В этом плане разработчики будут продолжать балансировать, пока не доведут проект до идеала. Запуск Onimusha: Way of the Sword запланирован на 2026 год, если не произойдёт никаких сложностей в процессе разработки.