Устройство появится в продаже во второй половине текущего года.

Компания раскрыла больше информации о своих флагманских моделях U9 2025 ULED с кодовым названием U9QG. Hisense уже демонстрировала данную модель ранее в этом году, но не стала раскрывать большинство технических характеристик. Презентация проходила на мероприятии CES 2025.

Hisense U9 2025 ULED будет предлагаться в трёх варианта: 65, 75 и 85 дюймов. Новинка имеет QLED-панель с частотой обновления изображения 165 Гц и разрешением 3840х2160 пикселей. Пиковая яркость данных телевизоров будет доходить до 5000 нит. Устройство хорошо подойдёт для гейминга за счёт функции AMD FreeSync Premium Pro, позволяющей избежать разрывов во время игры. Также имеется поддержка опций Dolby Vision Gaming, Dolby Vision IQ, IMAX Enhanced и Filmmaker.

Новый телевизор функционирует на базе операционной системы Google TV. Это даёт возможность воспроизводить контент из различных медиасервисов. Также есть поддержка голосовых помощников Google Assistant, Amazon Alexa и Apple HomeKit. Сообщается, что Hisense U9 2025 ULED имеет качественные встроенные динамики с поддержкой Dolby Atmos.

Как сообщалось ранее, всего будет три модели, но стоимость самого компактного варианта пока не раскрывается. 75-дюймовая версия обойдётся 2999 долларов, в то время как 85-дюймовая панель выйдет 3999 долларов. Телевизоры появятся в продаже во второй половине года.