Стратегия, разработанная в 2021 году, не сумела принести необходимых результатов. Продажи электромобилей остаются низкими.

Как сообщает представительница «Российского союза промышленников и предпринимателей» (РСПП) Татьяна Редько, стратегия электрификации российского автомобильного парка будет существенно переработана. Изначально проект был принят в 2021 году. Однако, за минувшие три года программа так и не была реализована, причём с существенным отставанием от плана электрификации. Свои предложения уже подготовили отечественные производители и экспортёры, такие как КамАЗ, ГАЗ, «Москвич», «Кама», «Моторинвест», «Роснано», «Росатом», Ростех, АФК «Система» и ряд других компаний.

Согласно изначальному проекту, в России должны были выпустить свыше 25 000 электрически автомобилей и открыть около 9400 зарядных станций в период с 2021 по 2024 год. Однако, в течение 2024 года удалось собрать только 4300 электромобилей вместо планируемых 17 500 моделей. В совокупности же удалось реализовать около 17 800 электромобилей.

По словам представителей ведомства, в российскую электромобильную индустрию было проинвестировано 470 миллиардов рублей. Вложенные деньги распространяются на производство машин, зарядную инфраструктуру, IT-стартапы, НИОКР-центры и разлличные образовательные программы.

Альянс отечественных автокомпаний разрабатывает систему, при которой удастся увеличить уровень продаж электрических автомобилей. По аналитике агентства «Автостат», за февраль продажи электрокаров упали до 617 штук. Этот показатель примерно в три раза хуже чем годом ранее.