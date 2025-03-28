Вероятно, компания не уверена, что ей удалось бы победить в конкурентной борьбе такие модели, как Radeon RX 9070 от AMD

Согласно последним слухам, «Синий гигант» отказывается от выпуска высокопроизводительных видеокарт на базе чипа Xe2 Arc Battlemage BMG-G31. Более ранние утечки указывали на то, что компания готовит мощные видеоускорители с объёмом видеопамяти вплоть до 24 ГБ. Представители компании также намекали на дальнейшее развитие сегмента графических процессоров на фоне позитивного старта продаж моделей B580 и B570.

Теперь же авторитетный инсайдер jaykihn0 заявляет, что планы Intel касательно видеокарт были полностью пересмотрены. Со слов источника, сам проект Battlemage BMG-G31 был свёрнут полностью. Несмотря на выход нескольких тестовых прототипов, в розницу данные ускорители не пойдут.

«Battlemage BMG-G31 умер ещё в третьем квартале прошлого года», — заявил инсайдер.

Некоторые источники сообщали, что это более крупный и мощный чип, в сравнении с Battlemage BMG-G21, который лежит в основе видеоадаптеров Intel Arc B580 и B570. Новинка должна была иметь от 24 до 32 ядер Xe2 с 256-битной шиной и 16 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6.

Либо совокупные проблемы компании отразились главным образом на секторе графических процессоров, либо в Intel решили не выпускать видеокарты среднего уровня из-за серьёзной конкуренции на рынке. Лишь недавно вышла линейка Radeon RX 9070 с теми же 16 ГБ видеопамяти и ценой от 550 долларов. Последняя сумела произвести настоящий фурор, подкреплённый обновлённым апскейлером с генерацией кадров.