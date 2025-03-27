В сети появились первые результаты тестов нового процессора от AMD.

Новый доступный чип от Красного гиганта появился лишь недавно. Устройство накануне опробовано в тестах CPU Mark. Однако, как ожидалось, новинка не смогла удивить пользователей какими-либо невероятными результатами, представляя из себя слегка урезанную версию Ryzen 5 9600X.

Основные технические характеристики у обеих моделей идентичны. Ryzen 5 9600 это 6-ядерный и 12-поточный процессор с 32 МБ кэша L3 и теплопакетом 65 Вт. Разница заключается в тактовых частотах. Старшая модель имеет базовые 3,9 ГГц, тогда как новинка 3,8 ГГц. В режиме Boost Ryzen 5 9600X может достигать 5,4 ГГц. А частота обычной версии на 200 МГц ниже.

Согласно ранним тестам, новинка достигает 4433 очков в однопоточном испытании. Результат многопоточного прогона составил 29 369 баллов. Для сравнения, старшая версия набирает 5581 очков в нагрузке на одно ядро и 30 016 при тестировании общей производительности. Разница между ними составляет 3,2% и 2,2% соответственно. Если сравнивать новинку с предшественницей, то превосходство в однопотоке составляет 8,5%. Разница в многопоточных тестах составляет 13,4%.

Стоимость данного процессора будет на уровне 200 долларов. Цены на старшую версию обычно доходят до 250 долларов. Однако, для требовательных геймеров в дальнейшем компания планирует представить Ryzen 5 9600X3D, которая будет существенно лучше в игровой производительности.