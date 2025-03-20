По словам генерального директора компании, компания всё равно будет процветать

Введение новых пошлин спровоцировало волнение на рынках, так как возникли опасения по поводу потенциальных сбоев в глобальных цепочках поставок. Среди компаний, наиболее подверженных воздействию новой политики Трампа, Nvidia ощутила существенное влияние из-за плотного сотрудничества с китайскими компаниями. Тем не менее, генеральный директор Nvidia, Дженсен Хуанг, заявил в интервью CNBC, что пошлины не окажут значительного влияния на деятельность компании.

Одной из заявленных целей торговой политики Трампа является восстановление доминирования США в полупроводниковой отрасли. Усилия правительства, похоже, приносят плоды, поскольку компании, такие как TSMC, объявили о крупных инвестициях в американскую экономику.

«Мы в любом случае с энтузиазмом относимся к развёртыванию в Америке. Мы работаем с TSMC, чтобы подготовить их к производству чипов в США. В краткосрочной перспективе влияние пошлин не будет существенным», — заявил Хуанг.

Китайский рынок всё же имеет первостепенное значение для Nvidia, обеспечивая значительную часть прибыли от центров обработки данных и разработок в области искусственного интеллекта. Однако, из-за действующих торговых ограничений со стороны США, компания вынуждена ограничивать свою деятельность, предлагая адаптированные версии своих ИИ-ускорителей, например H20, и контролируя объёмы продаж.



