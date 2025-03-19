Однако, стоимость и сроки начала массового выпуска пока не раскрываются.

В Калининграде, на предприятии «Автотор», началась пробная сборка прототипов электрокара собственной конструкции. Информацию об этом предоставила председательница совета директоров «Автотор Холдинг» Александр Сорокин. Данная модель, относящаяся к категории L7, представляет собой тяжёлый квадроцикл.

Сорокин отметил, что все основные элементы электромобиля – силовой агрегат, инвертор, управляющие системы и аккумуляторные батареи – спроектированы и изготовлены в России. Эксперты из Московского политехнического университета занимались оптимизацией подвески и рулевого управления, а также разработкой CAN-шины.

Использование передовых разработок позволило существенно сократить количество физических испытаний прототипов, что положительно сказалось на бюджете проекта и ускорило процесс разработки. Ключевую роль сыграли такие инструменты, как 3D-моделирование, виртуальные испытания и создание цифровых аналогов автомобиля.

Начало серийного производства намечено на текущий год. Информация о точных сроках и окончательной стоимости пока не разглашается. Компактный Amberauto рассчитан для эксплуатации в городских условиях, а целевой аудиторией являются студенты, молодые семьи, службы доставки, каршеринг и горслужбы.

Согласно информации, предоставленной Московским политехом, трёхдверный кузов будет выполнен из полимерных материалов, а максимальная скорость составит 85 км/ч, при запасе хода в 300 км. Рассматривается выпуск пассажирской версии с четырьмя сиденьями и коммерческой версии с двумя сиденьями.