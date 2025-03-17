В компании заявляют, что не привыкли продавать так много видеокарт

В Японии компания AMD организовала эксклюзивное мероприятие под названием «Весенний запуск новинок — специальная встреча с командой AMD». На событии присутствовали как известные лидеры мнений, блогеры и эксперты в мире электроники, так и делегаты от AMD, ASRock, ASUS, Gigabyte, MSI, PowerColor и Sapphire.

После этого Саки Сузуки и Есиаки Сато из AMD провели дискуссию в формате круглого стола. Во время мероприятия участники активно интересовались вопросом дефицита видеокарт Radeon RX 9070 и сроками их появления в продаже.

Представители AMD отметили, что «компания AMD оказалась не готова к такому высокому спросу на свои видеокарты». Эта фраза вызвала смех у аудитории. По словам Сато, доля AMD на японском рынке достигла 45%, вероятно, речь идёт о текущих продажах. Он в шутку заметил, что AMD всё ещё играет роль догоняющего и стремится к 70%. Однако, для этого «Красному гиганту» придётся наладить более масштабные поставки, чем у компании Nvidia. Причём эту планку нужно будет поддерживать на постоянной основе. Стоит напомнить, что источники сообщают о скором улучшении доступности видеокарт Blackwell.

Ранее AMD заявила, что их видеокарты Radeon RX 9070 XT потребляют на 23% меньше энергии, чем GeForce RTX 5070 Ti. Единственным нюансом является то, что видеокарты AMD RX 9070 больше не продаются по рекомендованной цене. Фактически, сейчас их можно приобрести по цене около 700 долларов, что несколько противоречит заявленной рекомендованной розничной цене.