Решения AMD оказалась практически в десять раз популярнее, чем модели от Intel.

Позиции Intel на мировом рынке продаж постепенно ослабевают. AMD, благодаря своим X3D-процессорам, обеспечившим успех серий Ryzen 5000, 7000 и 9000, укрепила своё лидерство на рынке. Несмотря на выпуск процессоров Arrow Lake-S, для сохранения конкурентоспособности Intel вынуждена полагаться на продажи процессоров 13-го и 14-го поколений. Core Ultra 200S пока не занимают лидирующие позиции в рейтинге самых продаваемых процессоров на Amazon.

По последним данным, только AMD Ryzen 7 9800X3D был продан тиражом более 8000 экземпляров. Далее следуют Ryzen 5600X, Ryzen 9700X, Ryzen 7800X3D и Ryzen 7700X, объём продаж каждой модели в феврале превысил 3000 штук. Более доступные модели, такие как Ryzen 5500, также демонстрируют значительные объёмы продаж. Хотя лидерство на рынке постоянно меняется, AMD демонстрирует устойчивые позиции в различных регионах.

В списке самых востребованных процессоров сейчас отсутствуют модели Intel. Согласно данным за февраль, наибольший объём продаж пришёлся на Core i9 14900K, превысив 1000 экземпляров. За ним следует Core i7 12700KF. Примечательно, что Core Ultra 7 265KF стал единственным представителем семейства Arrow Lake, показавшим значимые продажи, достигнув всего 200 штук.

В феврале 2025 года AMD обеспечила 84,18% поставок ЦП, в то время как доля Intel составила лишь 15,82%. Это принесло AMD 86,03% выручки, оставив Intel менее 14%. Это произошло несмотря на то, что средняя цена продажи ЦП AMD составила 290,7, превысив 251,18 для ЦП Intel.