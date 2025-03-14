Компания удалила металлическую часть, располагавшуюся между слотами питания и передачи данных.

Компания Asus представила свою новейшую материнскую плату, Asus ROG Crosshair X870E Apex. Последняя привлекла к себе особе внимание из-за изменения в функции Q-Release Slim, которое не было официально анонсировано компанией. Согласно публикации Uniko’s Hardware, Asus внесла изменения в конструкцию кронштейна PCIe, удалив металлическую часть, располагавшуюся между слотами питания и передачи данных. Предполагалось, что эта деталь могла вызывать повреждения контактов PCIe графического процессора.

Благодаря информации, представленной на Newegg, где X870E Apex доступна для предварительного заказа по цене 749 долларов, можно увидеть реальный вид материнской платы, который отсутствует на официальной странице продукта Asus. Тонкий слот Q-Release был модифицирован, особенно в области кронштейна между слотом и X16. Конструкция по-прежнему не имеет кнопок, но металлическая деталь внутри слота была удалена.

В начале текущего года Asus столкнулась с критикой со стороны пользователей из-за дефекта функции Q-Release Slim, вызывающего повреждения разъёмов PCIe видеокарт. Хотя эти повреждения незначительны и не сказываются на функционировании или стабильности графического адаптера, пользователи выразили недовольство. Учитывая, что Q-Release Slim обычно присутствует на топовых материнских платах, это особенно беспокоит владельцев дорогостоящих видеокарт.

В ответ компания заявила, что данные повреждения являются следствием нормального износа, особенно при частом извлечении и установке видеокарты. Несмотря на отсутствие прямого заявления о злоупотреблении функцией со стороны пользователей, компания опубликовала официальное руководство по разборке, чтобы минимизировать риск повреждения контактов графического процессора. Asus подчеркнула, что гарантия распространяется на любые проблемы, вызванные царапинами, и рекомендовала пострадавшим обращаться в компанию для решения вопросов.

После первоначальных заявлений Asus в Северной Америке не последовало новых комментариев, однако китайское подразделение компании подтвердило разработку обновления для данной функции.