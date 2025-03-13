На подготовленных мощностях будут массово выпускаться чипы Intel 18A

В Аризоне, в рамках Project Eagle, идёт активная подготовка к запуску линий по выпуску микросхем Intel 18A на новых заводах компании. Разработка, начавшаяся в исследовательских лабораториях в Хиллсборо, Орегон, постепенно переходит в стадию реального продукта, готового к массовому производству.

Ключевым этапом является перенос производственного процесса от создания первых образцов в исследовательском центре к крупносерийному выпуску на других площадках. Для Intel это не новая задача, и компания обладает достаточным опытом в этой области. Стоит отметить, что, несмотря на недавнее освоение EUV-технологии производства чипов Intel в США, их массовый выпуск уже налажен в Ирландии.

Теперь, с установкой дополнительных EUV-систем на новых заводах в Аризоне, Intel 18A будет производиться в больших объёмах сразу после запуска. Аризона сейчас – крупнейшая производственная площадка Intel, и, учитывая приостановку строительства в Огайо, эта ситуация сохранится надолго. Fab 52 и Fab 62 – это новые корпуса, построенные рядом с уже существующими Fab 22, 32 и 42, финансирование которых также поддерживается американским Законом о чипах. Первоначально планировалось, что Fab 52 начнёт первичное производство Intel 18A в текущем году, а Fab 42 будет переоборудована для вспомогательных операций.

Будущее Intel 18A имеет решающее значение для компании. Успех Intel Foundry, то есть собственного производственного подразделения Intel, напрямую зависит от этого процесса. Неудача может привести к тому, что литейное производство останется нерентабельным в течение длительного времени. Первые результаты Intel Panther Lake, как ожидается, покажут эффективность технологии во второй половине года.