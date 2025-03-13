Также младшая версия может получить 12 ГБ видеопамяти

Стало известно о вероятных ценах на видеокарты GeForce RTX 5060. В сеть просочился скриншот, на котором упоминаются модели GeForce RTX 5060 и 5060 Ti. Примечательно, что, согласно этой информации, RTX 5060 будет иметь 12 ГБ памяти, что ранее не анонсировалось. В теории, Nvidia могла бы использовать модули GDDR7 объёмом 3 ГБ для этой модели, что было бы более удачным решением, чем предполагаемые ранее 8 ГБ.

Относительно RTX 5060 Ti пока нет точной информации, будет ли она выпущена с 16 ГБ или 8 ГБ памяти. Тем не менее, согласно имеющимся данным, первой появится версия с 8 ГБ памяти. Информация со скриншота предполагает, что стоимость RTX 5060 Ti будет на уровне 4299 юаней — примерно 600 долларов, в то время как RTX 5060 оценивается в 3799 юаней — 530 долларов. Для сопоставления, рекомендованная производителем цена RTX 5070 составляет 4599 юаней, что равно примерно 640 долларам.

В ближайшее время Nvidia намерена снять запрет на публикацию материалов, связанных с конференцией GDC 2025, на которой будут представлены технологии RTX. Разработчики-партнёры были уведомлены о том, что стоит ожидать новостей, касающихся семейства RTX 5060. Однако, публичных дополнительных заявлений от «Зелёного гиганта» пока не поступало.