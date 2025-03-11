Вместе с ним в отставку уходят ещё несколько руководителей высшего звена

В корпорации Nissan грядут изменения в руководстве. Макото Учида, занимающий сейчас пост главы компании, покинет его 1 апреля. Данное место займёт Айвен Эспиноза, который в настоящее время является директором по планированию. Официальная причина смены руководства не разглашается, однако, по информации Reuters, отставка Учиды связана с финансовыми трудностями компании и неудачными переговорами с Honda.

Айвен Эспиноза, которому предстоит возглавить Nissan менее чем через месяц, работает в компании с 2003 года. До недавнего времени он отвечал за планирование и развитие модельного ряда, а также занимался управлением глобальной стратегией корпорации.

Вслед за Макото Учидой, как было объявлено официально, из числа высшего руководства Nissan уходят Кунио Накагуро, отвечавший за техническое развитие, и Хидеюки Сакамото, курировавший вопросы производства и логистики.

Информация о завершении переговоров между Nissan и Honda, направленных на формирование совместного холдинга, появилась в середине февраля. В Nissan отметили, что Honda в процессе обсуждений стремилась к установлению контроля, хотя изначально предполагалось равноправное сотрудничество. В целях стабилизации финансовой ситуации Nissan переходит к политике строгой экономии и намерен провести сокращение штата на несколько тысяч человек.