В Sony заявили, что в настоящий момент уже идёт адаптация технологии под консоли компании

На данный момент, технология FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4) поддерживается исключительно последними моделями видеокарт от AMD, в частности Radeon RX 9070 и Radeon RX 9070 XT. Эта инновационная технология масштабирования заметно повышает качество визуализации, особенно в сценах с высокой детализацией и сложных объектах, таких как водопады или полупрозрачные поверхности, которые выглядят значительно лучше по сравнению с FSR 3.

Марк Черни, главный системный архитектор PlayStation 5 и PS5 Pro, сообщил, что компания Sony в настоящее время занимается адаптацией FSR 4 для своей современной игровой консоли. Сообщается, что разработка нового апскейлера ведётся совместно Sony и AMD. Итак, обладатели PlayStation могут предвкушать появление обновлённой технологии PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), базирующейся на FSR 4, ожидаемой в ряде игр с 2026 года.

Пользователям консолей потребуется набраться терпения, так как интеграция FSR 4 в PlayStation 5 Pro — сложный процесс. Игровая платформа по-прежнему использует архитектуру AMD RDNA 3, в которой отсутствуют специализированные тензорные ядра, и использует особые алгоритмы для масштабирования разрешения на более старом графическом процессоре. Важно отметить, что Марк Черни подчеркивает продолжение сотрудничества Sony и AMD в будущем, что позволит владельцам PlayStation получить дополнительные преимущества от FidelityFX Super Resolution.