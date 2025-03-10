В однопоточном тесте новый процессор достиг 4739 баллов, а в многопоточном в районе 69701 балла

Ожидается, что топовый процессор AMD Ryzen 9 9950X3D на архитектуре Zen 5 будет представлен через пару дней, однако, в сети уже появились предварительные данные о его производительности в сравнении с конкурентами. Согласно планам, AMD выпустит Ryzen 9 9900X3D и Ryzen 9 9950X3D 12 марта по ценам 599 и 699 долларов соответственно.

Ryzen 9 9950X3D, флагман линейки, обладает 16 ядрами и 32 потоками, работающими на базовой частоте 4,3 ГГц и достигающими 5,7 ГГц в режиме буста. Этот процессор X3D с тепловыделением 170 Вт потребляет столько же энергии, сколько и Ryzen 9 9950X. Предварительное тестирование в PassMark показало, что новинка значительно превосходит своего предшественника, Ryzen 9 7950X3D.

В однопоточном тесте он достиг 4739 баллов, а в многопоточном — 69701 балл. Учитывая небольшое количество проведённых тестов, окончательные результаты могут немного измениться по мере поступления новых данных. В текущих испытаниях, Ryzen 9 9950X3D демонстрирует преимущество над 7950X3D, опережая его на 14,1% в однопоточных задачах и приблизительно на 11,5% в многопоточных. Это значительный прогресс, превосходящий также показатели обычной версии без X3D, особенно в многопоточной среде.

9950X достиг примерно 66363 баллов, что на 5% меньше, чем у 9950X3D, однако, продемонстрировал сопоставимую производительность в одноядерных операциях. В сравнении с топовым Intel Core Ultra 9 285K, он примерно на 3% быстрее в многоядерных задачах, но на 7% медленнее в одноядерных. В целом, Ryzen 9 9950X3D обладает мощностью, схожей с версией без X3D, но будет заметно лучше в играх и ряде приложений.

AMD Ryzen 9 9950X3D также предоставляет возможности для разгона и, благодаря улучшенной конструкции, демонстрирует более эффективный отвод тепла. Следует учитывать, что результаты PassMark не всегда отражают реальную производительность в конкретных задачах, но позволяют оценить потенциал процессора в сравнении с конкурентами. Скоро произойдёт снятие эмбарго на обзоры 9900X3D и 9950X3D, после чего станет ясно, как они проявляют себя в требовательных приложениях и играх в сравнении с Ryzen 7 9800X3D.