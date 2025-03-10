Заказ был оформлен на Amazon, причем посылка отправлялась непосредственно со склада компании

Для проведения тестов экспертам Hardware Busters потребовался новый процессор Ryzen 7 9800X3D, который они решили приобрести на Amazon. Заказанный в конце февраля процессор был получен спустя почти неделю, однако, внутри оказалась немного не та модель, которую ожидали.

Выяснилось, что со склада Amazon был отправлен поддельный процессор, причём довольно грубой работы. Ранее встречались попытки подделки, например, с использованием оригинальных крышек IHS на пустых платах, без самого процессора. Новым приёмом стало использование прозрачных наклеек на старых процессорах по типу AMD FX-4100. Вероятно, мошенничество заключалось в возврате процессора в оригинальной упаковке с имитацией заводской пломбы. Поскольку в упаковке Ryzen есть окошко, через которое виден процессор, довольно легко заметить подмену. Данная подделка была очевидна из-за наклейки с низким качеством печати.

Процессор 9800X3D от AMD, пользующийся огромной популярностью, давно стал мишенью для мошенников. Обнаружить качественную подделку непросто, однако, откровенные подделки с явными признаками фальсификации должны были быть выявлены еще на этапе продажи. В данном случае, процессор был продан непосредственно Amazon, а не сторонним продавцом. Следует помнить, что даже если дорогостоящий процессор продаётся крупным ритейлером и поставляется в запечатанной упаковке, это не гарантирует его подлинность. Рекомендуется всегда снимать на видео процесс распаковки ценных покупок и сообщать о любых несоответствиях продавцу, требуя возврата средств.