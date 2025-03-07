По информации источников, видеокарта будет иметь 8 ГБ памяти и цену до 250 долларов

В сети появились свежие сведения о моделях начального уровня, таких как GeForce RTX 5060 и GeForce RTX 5050. Согласно имеющимся данным, RTX 5060 будет базироваться на плате PG162 SKU 25 и получит 8 ГБ видеопамяти. RTX 5050, как ожидается, выйдет в апреле с номинальным потреблением 145 Вт. Важно отметить, что RTX 5060 Ti с 8 ГБ также дебютирует в апреле, но в первой половине месяца, в то время как появление RTX 5060 с 8 ГБ наиболее вероятно во второй половине апреля..

Nvidia разрабатывает GeForce RTX 5050, которая займет нишу в бюджетном сегменте. Предполагается, что RTX 5050 будет стоить в диапазоне 199-249 долларов, если RTX 5060 появится на рынке по цене около 299 долларов. Эта видеокарта, вероятно, будет конкурировать с Intel Arc B580, сильным игроком в этом ценовом сегменте, а также с будущими продуктами AMD, которые могут обострить конкуренцию на рынке в категории до 300 долларов.

По предварительным данным, Nvidia GeForce RTX 5050 получит 8 ГБ видеопамяти и TDP около 145 Вт. Однако, есть информация, что потребление может и вовсе составить 135 Вт, что на 10 Вт меньше, чем у RTX 5060 с 8 ГБ. Конкретные данные о графическом процессоре и плате пока недоступны. Ожидается, что RTX 5050 появится в апреле, возможно, в двух версиях: стандартной и Ti.

По информации от инсайдера MEGAsizeGPU, анонс серии GeForce RTX 5060 ожидается примерно через 10 дней, но фактический запуск запланирован на следующий месяц.