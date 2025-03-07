По мнению американского лидера, все страны блока хотят односторонней помощи со стороны Штатов.

Президент США высказал свое мнение о состоянии дел в Североатлантическом альянсе. По заявлению главы Белого дома, он прекрасно осведомлён о сущности военного блока. Трамп ясно дал понять, что ключевое стремление стран-участниц блока – это находиться под защитой Вооружённых сил США. При этом, как подчеркнул Трамп, значительная часть государств-членов альянса не соблюдает базовые требования по оборонным расходам.

Журналисты обратились к американскому лидеру с вопросом о том, действительно ли он намерен отказаться от применения статьи 5 устава НАТО в отношении стран, чьи расходы не соответствуют уставу альянса.

«Я считаю, это вполне обоснованно. Если они не платят, я не вижу причин их защищать. Нет, я не намерен их защищать. Моё заявление вызвало бурю негодования. Мне говорят, что мы нарушаем договор с НАТО. А они его разве не нарушают?», — заявил политик.

По мнению Трампа, если обратиться, скажем, к Франции, то диалог может выглядеть так:

«Алло, Франция! Или, может, еще пара государств, которые я даже не буду перечислять. У нас тут проблемы. Придут ли они нас защищать? Не уверен».

Ранее Макрон, характеризуя Россию как источник опасности для Франции и всей Европы, заявил о необходимости противодействия Москве. По его мнению, для достижения этой цели необходимо направить значительные финансовые ресурсы, исчисляемые сотнями миллиардов долларов, в укрепление европейской безопасности и продолжение поддержки Украины.