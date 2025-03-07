По имеющейся информации, данные проблемы начали выявляться на стадии производства. Выход ноутбуков с RTX Blackwell отложен.

Несмотря на заверения Nvidia о том, что лишь незначительная доля RTX Blackwell лишена блоков ROP, ситуация может быть шире, чем кажется. Ресурсы Heise.de и Hardwareluxx сообщают о потенциальной проблеме и в мобильном сегменте.

В отличие от настольных видеокарт, дефекты в ноутбучных версиях в большинстве случаев выявляются ещё на этапе производства. Тем не менее, существует вероятность попадания бракованных экземпляров к конечным пользователям. Остаётся надеяться, что у Nvidia предусмотрен эффективный механизм возврата и замены RMA для таких случаев.

Пока что точный перечень затронутых моделей остаётся неясным, но GeForce RTX 5090 и RTX 5080 представляются наиболее вероятными претендентами, поскольку они базируются на том же графическом процессоре GB203, что и десктопные версии RTX 5080 и 5070 Ti. Даже при устранении всех проблем с ROP, у мобильных RTX 50 остаются другие затруднения. Согласно имеющимся данным, землетрясение на Тайване повредило около 20 000 полупроводниковых пластин TSMC.

Неизвестно, какая доля из них принадлежала Nvidia, однако, наблюдаемые задержки в поставках RTX 5070 и отсроченный выход ноутбуков с RTX 50 указывают на то, что компания, возможно, потеряла часть производственных запасов. Кроме того, согласно отчёту DigiTimes, серия RTX 50 сталкивается с определёнными сложностями в плане производительности и программного обеспечения.