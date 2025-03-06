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Zelikman
ПК-версия Marvel’s Spider-Man 2 получает очередное обновление для улучшения оптимизации
В первую очередь оно должно решить проблемы, возникающие при включении трассировки лучей.

Для компьютерной версии Marvel’s Spider-Man 2 вышло свежее обновление, нацеленное на оптимизацию работы центрального и графического процессоров, а также на исправление ряда визуальных недочётов.

Четвёртое обновление для игры призвано повысить общую производительность, оптимизировать работу, особенно в аспектах, связанных с трассировкой лучей, а также улучшить отображение некоторых локаций. Помимо этого, обновление устраняет ряд проблем с отображением освещения персонажей при использовании Ambient Occlusion XSeGTAO. Проблемы с отражениями, тенями и общим освещением, также возникали при активной трассировке лучей.

В свежем обновлении были устранены дополнительные неполадки, включая сброс определённых параметров после перезапуска игры, а также проблемы со стабильностью на процессорах с четырьмя ядрами и другие ошибки.

Выпуск Marvel’s Spider-Man 2 на ПК в январе сопровождался рядом проблем, но разработчик Nixxes выпустил несколько оперативных обновлений, направленных на исправление наиболее критичных ошибок. В частности, они приводили к полному вылету игры и зависаниям. Предыдущее обновление, выпущенное в прошлом месяце, также содержало ряд улучшений, включая возможность активации DLSS Ray Reconstruction при запуске игры в нативном разрешении.

#технологии #гейминг #видеоигры #marvel’s spider-man 2
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