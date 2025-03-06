АвтоВАЗ решил продлить производство и модернизировать бюджетную линейку Granta на несколько лет.

По информации Telegram-канала KhaDm, Lada Granta, возможно, будет представлена в новой версии — в виде универсала с увеличенными размерами. Предполагается, что в его основу ляжет платформа прекращённого производства седана Datsun on-Do, отличительной особенностью которого был удлинённый задний свес. Также рассматривается возможность выпуска коммерческой версии.

Ведущий канала, ранее работавший на АвтоВАЗе, утверждает, что сведения о большом универсале фигурировали и ранее. Несмотря на то, что завод не отказался от проекта, работы по нему продвигаются медленно. Официальных заявлений от АвтоВАЗа по поводу этой модели пока не было.

Увеличение колёсной базы для новой модификации – слишком затратный и сложный процесс. Наиболее простым решением является увеличение заднего свеса, особенно учитывая, что подобная версия уже существует. Седан Datsun on-Do превосходит по длине аналогичную модель Granta почти на восемь сантиметров.

Источник делится информацией, полученной от бывших коллег: помимо удлинённой версии универсала, АвтоВАЗ разрабатывает и фургон на его основе. Вероятно, речь идёт о двухместной версии универсала с цельнометаллическим кузовом вместо стандартного остекления.

KhaDm также подтверждает скорый выход кросс-версии лифтбека Lada Granta. Эта модель, ранее замеченная на тестовых испытаниях и запечатлённая шпионами, планируется к выпуску следующим летом. Согласно полученным сведениям, АвтоВАЗ решил продлить производство и модернизировать бюджетную линейку Granta на несколько лет, вместо того чтобы прекратить её выпуск, как предполагалось после ухода Renault.