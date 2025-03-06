Данное нововведение позволит в короткие сроки разрабатывать и тестировать новые комплектующие.

Ульяновский автозавод обзавёлся современным 3D-принтером для промышленного использования. Представители предприятия сообщили журналистам, что оборудование уже активно применяется в производстве. Предполагается изготовление элементов внутренней отделки и деталей подвески, однако, их использование в серийном производстве маловероятно.

Этот высокопроизводительный 3D-принтер будет играть ключевую роль в процессе создания инновационных решений. Благодаря ему станет возможным быстро переконструировать новые компоненты для их предварительной установки, что значительно сократит время внедрения полноценных деталей в конструкцию серийных автомобилей.

Например, технические ресурсы будут использованы для усовершенствования модели «Патриота». Ранее стало известно, что в ходе обновления внедорожник получит не только современное освещение и расширенный выбор двигателей, но и улучшенный салон. Утверждается, в частности, что «Патриот» оснастят новым рулём.

Одновременно УАЗ обновляет технику, используемую при сборке серийных машин. В январе на линию окраски кузовов были добавлены роботы для нанесения грунта, а в конце февраля была частично модернизирована технология завальцовки навесных частей кузова.